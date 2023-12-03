DSÖ'den Filistin'de derhal ateşkes çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes” dedi.

KAYNAK: İHA
DSÖ'den Filistin'de derhal ateşkes çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. DSÖ ekibinin Nasr Hastanesi’ni ziyaret ettiğini ifade eden Ghebreyesus, hastanede kapasitenin 3 katı üzerinde bin hastaya bakıldığına dikkat çekti.

DSÖ Genel Direktörü, “Sayısız insan barınak arıyor, tesisin her bir köşesini dolduruyor. Hastalar yerde, acı içinde çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından tahmin edilemeyecek kadar yetersiz. Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes” ifadelerini kullandı.

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