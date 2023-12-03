Bomba öldürmezse hastalık öldürüyor. Gazze’deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor

Birleşmiş Milletler, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bağırsak, cilt ve hepatit türü hastalıkların yayılması konusunda uyardı.

KAYNAK: AA
Bomba öldürmezse hastalık öldürüyor. Gazze’deki insanlık dramı her geçen gün büyüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Ebu Husne, öncesine göre bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını belirtti.

gazze-afp-2123845.jpg

BM yetkilisi, hepatit türlerinin yanı sıra kolera gibi salgın hastalıkların da bölgede yayıldığına ilişkin bazı raporların olduğunu doğruladı.

gazze-aa-2049630.jpg

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Filistin bölgesindeki okullarından birinde hepatit A salgınına tanık olunduğunu aktarmıştı.

thumbs-b-c-a3d3eef23cd39a80e7179d5fe6c2a3be.jpg

thumbs-b-c-c4a7c22b542536c49cfdeeebb9daba46.jpg

thumbs-b-c-2d7866b48e7d0cf90b8f33d15d17e13b.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-03-180104.jpg

İlgili Haberler
DSÖ'den Filistin'de derhal ateşkes çağrısı
DSÖ'den Filistin'de derhal ateşkes çağrısı
İngiliz gazete Gazze’de neler olacağını açıkladı
İran'dan korkutan açıklama: Savaşın kapsamı derinleşebilir
İran'dan korkutan açıklama: Savaşın kapsamı derinleşebilir
Filistin Kızılayı'ndan yardım tırı sayısı açıklaması
Filistin Kızılayı'ndan yardım tırı sayısı açıklaması
İran'dan İsrail’e ikinci uyarı: Savaşın genişleme ihtimali var
İsrail’den Türkiye ve Arap ülkelerine çağrı. Savaş sonrası için masaya çağırdılar
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü Gündem
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü
Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber Spor
Trabzonspor'a FIFA'dan müjdeli haber
Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü Gündem
Yakışıklı Güvenlik'in hayran buluşmasında ortalık savaş alanına döndü
Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı Dünya
Flaş... Flaş... ABD gemisine İHA saldırısı
Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar Spor
Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon' Gündem
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon'