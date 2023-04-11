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DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:26
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge yaşamını yitirdi

DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
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İstanbul’da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra aracına binen Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge’den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti.

Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge’yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Otomobilin kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge’nin vefat ettiği ailesine bildirildi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

Geçen yıl Bursalı bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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