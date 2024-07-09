Dua ile kilo verilebileceğini iddia eden hoca gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Videoda, bir hoca zayıflamak isteyenler için özel bir dua önerisinde bulunuyor. "Kıymetli kardeşlerim, kilo vermek isteyenler, zayıflamak isteyenler, inanarak, Allah'tan umarak bir hafta boyunca 100 defa okuyun" sözleriyle dua eden hoca, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hoca, dua sayesinde kilo vermenin mümkün olduğunu ve bu yöntemin manevi bir destek sunduğunu belirtti. Ancak bu açıklamalar, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı.