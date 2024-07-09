İpek Tuzcuoğlu'ndan kadınlar hakkında tepki toplayan açıklama

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, yaptığı bir açıklama ile sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki topladı. Tuzcuoğlu'nun, "Kadınlara ekonomik özgürlüğünü versen %95’i boşanır. Herkes mutsuz." şeklindeki sözleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından sert eleştirilere maruz kaldı.

Tuzcuoğlu'nun bu açıklaması, kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, bu yorumun kadınların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine zarar verdiğini ve yanlış bir bakış açısı sergilediğini savundu. Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olmalarının, aile içi ilişkileri ve toplumsal yapıyı olumlu yönde etkilediği vurgulandı.