Aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen köprü açık kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen köprü açık kaldı

New York'ta aşırı sıcak havaların etkisiyle çeliğin genleşmesi sonucunda bir köprü açık kaldı. Olay, şehir trafiğinde aksamalara yol açarken, yetkililer durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

New York'ta aşırı sıcak havaların etkisi, şehirdeki bir köprüde beklenmedik bir soruna yol açtı. Yüksek sıcaklıkların çeliği genleştirmesi sonucunda, köprü mekanizması düzgün çalışmadı ve köprü açık kaldı. Bu durum, şehirdeki trafik akışında ciddi aksamalara neden oldu. Teknik ekipler, çeliğin genleşmesi nedeniyle oluşan sorunu gidermek için köprüde incelemelerde bulundu. Aşırı sıcakların etkisiyle yaşanan bu olay, şehirde altyapı sistemlerinin sıcak hava dalgalarına karşı ne kadar hassas olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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