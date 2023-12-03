Duayen sanatçı Can Gürzap'a veda

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ardından Taksim Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Reyhan Altay Aşan
Duayen sanatçı Can Gürzap'a veda

Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 1 Aralık Cuma günü 79 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

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Gürzap'ın cenazesi daha sonra Taksim Camiine getirildi. Cenaze namazından önce Gürzap'ın eşi Arsen Gürzap, kızları Elif Gürzap İnanılır ve Ayşe Gürzap cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

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Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Can Gürzap son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Gürzap ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı katıldı. Can Gürzap'ın cenazesi defnedilmek üzere Sapanca Kırkpınar'da bulunan aile kabristanına uğurlandı.

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‘HEM BABAMI HEM İLHAM KAYNAĞIMI HEM PATRONUMU, HER ŞEYİMİ KAYBETTİM’

Elif Gürzap İnanılır, "Konuşmakta zorlanıyorum. Bir tek ben babamı kaybetmedim. Türkiye önemli bir insanını kaybetti. Ama ben hem babamı hem ilham kaynağımı hem patronumu, her şeyimi kaybettim. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum" dedi.

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