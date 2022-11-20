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Dudağınız böyle ise aman dikkat!

Dr. Efe Kaya, ağız bölgesinde iyileşmeyen yaralara karşı uyarıda bulundu. İşte o uyarılar..

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 14:01
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Dudağınız o yaralara çok dikkat edin!

Dudağınız böyle ise aman dikkat!
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“Ağızda çıkan yaralara dikkat! Hastalık habercisi olabilir” diyen Dr. Efe Kaya, “HIV pozitif hastalarda ağız içi mantar enfeksiyonun da artış görülür. Oral mukozada beyaz görüntüler, genellikle genç bireylerde dudak kenarlarında kırmızı beyaz lezyonlar HIV bulgusu olabilir.” diye konuştu.

Dr. Kaya şu uyarılarda bulundu:

“AIDS tablosunda yoğun diş eti problemleri görülür. Neredeyse tüm aids hastalarında diş eti iltihabı (gingivitis) görülür. Diş eti problemleri ağrılı ve yoğun kanamalıdır. Ağız içinde ağrısız genellikle damak bölgesinde morumsu kahverengi lezyonlar HIV’ i işaret edebilir. Papillom virüsü olarak adlandırdığımız HPV virüsü ise ağız bölgesinde karnabahar görünümlü lezyonlar oluşturabilir. Baş boyun bölgesi vücudun damar ağının en yoğun bulunduğu bölgedir. Bu bölgede oluşabilecek kötü huylu yapıların lenf drenaj sistemi ile vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimali çok yüksektir.”

“İYİLEŞMEYEN YARALAR ÇOK ÖNEMSENMELİDİR”

“Ağız bölgesinde 3 hafta boyunca iyileşmeyen sürekli kanama odaklı olan yaralara dikkat edilmeli muhakkak bir doktora danışılmalıdır.” diye uyarıda bulunan Dr. Kaya, “Kanser hastalığı vücudun iyileşme mekanizmasını bozduğundan ve vücudu kontrolsüz hücre bölünmesine zorladığından bu durum kanserin habercisi olabilir” dedi.

Dr. Kaya şunları söyledi:

“Eğer şiddetli bir ağız kuruluğu çekiyorsanız bu kullandığınız bir ilaca bağlı olabileceği gibi salgı bezi hastalığı olan sjögren sendromunun habercisi olabilir. Ağız içindeki tükürük dişleri temizlerken dişlerin çürümesini de engellemede yardımcıdır. Bu sebeple azalmış tükürük salgısı dişler üzerindeki çürük olasılığını artırır. Yoğun çürük problemlerinin bir sebebi de bu olabilir. Diş etleri çene kemiği bölgesinden kan damarı alır ve beslenir. Diş etlerinin sağlıklı görüntüsü mercan pembe rengidir. Soluk bir diş eti rengi görüntüsü anemi (kansızlık) hastalığını işaret edebilir.
Dişlerin üzerindeki şiddetli aşınma bulgusu mide asisidinin ağıza geldiğini işaret eder. Bu durumda reflü ve bulimia tablosunu bizlere düşündürür. Reflü mide kapandığının tam kapanmaması durumu ve mide asidinin bu kaçaktan ağıza sızması durumudur. Mide asidi çok kuvvetli bir asit olduğundan dişlerin üzerine maruz bırakıldığında dişleri eritebilir. Bulimia ise yemekten sonra hastanın yediklerini kusarak çıkarma durumdur.Yine bu durumda mide asidi dişler ile yoğun temastadır.”

DHA

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