Dudak tembelliği için önerilen yöntem izlenme rekoru kırdı

Özlem Kıral
Dudak tembelliği için önerilen yöntem izlenme rekoru kırdı
Konuşma bozukluğuna neden olan dudak tembelliği için önerilen dikkat çelen bir yöntem ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun konuşma bozukluğuna neden olan dudak tembelliğiyle ilgili olması dikkat çekti.

İlgi odağı olan videonun sosyal medyada çokça izlendiği görüldü.

Söz konusu videoda şu sözler söylendi:

“Dudak tembelliği probleminiz varsa her gün 'mararla barba mererle berbe mırkırı
Mırırlı bırbı, mirirli birbibim, ororlu borba, mırırlı bırbı, mururlu burbu, mırırlı birbü' çalışmasını 20 tekrar yapın.”

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DUDAK TEMBELLİĞİ NEDİR?

Dudak tembelliği, konuşurken dudakları yeterince açıp kapatamama sorunudur. Bu sorun, kişinin sözcükleri doğru vurgulayamamasına ve sesinin yeterince duyulmamasına neden olur. Bu da kişinin iletişim kurmasını güçleştirir.

Dudak tembelliği, basit bir sorun gibi görünse de, sosyal hayatta ciddi sorunlara yol açabilir.

Özellikle öğrencilerde sık rastlanan bu sorun, sözlü sınavlarda veya sunumlarda başarısızlığa neden olabilir.

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DUDAK TEMBELLİĞİNİN BELİRTİLERİ

Dudak tembelliği olan kişilerde, ses kısıklığı, cümlelerin anlaşılmazlığı, dudakların yetersiz hareketi, çenenin yeterince açılmaması, hızlı ve mırıldanarak konuşma gibi belirtiler görülür.

Bu kişiler için tekerleme söylemek, dudakları ve dili çalıştırmak için iyi bir yöntemdir.

Bu yöntemde, kişi dişlerinin arasında bir kalem tutar ve kalemi düşürmeden veya sıkmadan tekerlemeleri söyler.

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