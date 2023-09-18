Düğünde husumetli aileler kavga etti: 6 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Düğünde husumetli aileler kavga etti: 6 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Durucak köyü Çaykenarı mezrasında meydana geldi. Mezradaki bir düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.G. (21), K.G.(32), S.T. (39), E.T. (19) ve B.T. (32) taş, tekme ve yumruklarla yaralanırken, İ.T.(25) ise S.T.’nin (36) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla omzundan yaralandı. Kavgada 2 otomobilin camları da, atılan taşlardan zarar gördü. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, S.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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