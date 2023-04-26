Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 10 yaralı

Adana'da bir düğünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Düğünde iki grup arasında bıçaklı kavga: 10 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

10 KİŞİ YARALANDI

Düğüne katılan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışırken, yaşanan arbede sırasında kavgada eden iki gruptan 10 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla düğüne katılan kişiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan şüphelileri tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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