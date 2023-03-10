﻿Duha suresinin Türkçe anlamı nedir?

Duha suresi Mekke'de inmiştir. Duha suresi 11 ayetten oluşmakta olup Fecr suresinden sonra inmiştir.

Duha suresi adını ilk ayette geçen ‘’duha’’ kelimesinden alır. Duha ise kuşluk vakti demektir.

Duha sûresinde âhir zaman Peygamberinin hususiyetlerinden biri yani yetim oluşu ele alınır ve kendisi teselli edilir.

DUHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Andolsun kuşluk vaktine.

2- Ve sakinleştiği zaman geceye ki,

3- Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı.

4- Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır.

5- Rabbın sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.

6- O seni yetim bulup da barındırmadı mı?

7- Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi?

8- Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

9- Öyleyse sakın yetimi ezme.

10- Dilenciyi de azarlama.

11-Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.