Piyasaya sürüp vatandaşa yedireceklerdi. Dükkan sahibi Suriyeli çıktı

Bursa’da Suriyeli bir şahsın kaçak olarak açtığı peynir ve süt ürünleri imalathanesine yapılan baskında izleyenleri şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Suriyeli şahıs halkın sağlığıyla işte böyle oynadı.

KAYNAK: İHA
Piyasaya sürüp vatandaşa yedireceklerdi. Dükkan sahibi Suriyeli çıktı

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikaları sonrası Türkiye sığınmacı ve kaçaklar tarafından adeta istila edilirken, gelenlerin kurduğu gayrıresmi işletmeler de vatandaşın sağlığıyla oynamaya devam ediyor.

Bursa’da merdivenaltı peynir ve süt ürünleri imal eden işyerine baskın yapan Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kovalarda imal edilen peynirlere el konulurken, ruhsatsız işyeri de mühürlendi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu bir kişi tarafından ruhsatsız işletilen süt ve süt ürünleri imalathanesine ihbar üzerine baskın yaptı.

Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı sokak üzerinde bulunan süt ve süt ürünleri üreten işyerine Tarım İl Müdürlüğü ve Osmangazi Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan denetimde hijyenik olmayan ürünler dikkat çekti. İşyerinin kurallara uymadığı tespit edilirken, ruhsatsız işletmeye ceza yağdı.

İşyerindeki sağlıksız ürünlere el konulurken, ruhsatı bulunmayan işyeri mühürlendi. İşyeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

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