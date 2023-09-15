Suriyeliler üniversitede gövde gösterisi yaptı. Bayraklarını açıp marşlarını söylediler

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın olmayan göç strateji Türkiye’de kaçak ve sığınmacıları konumu haline getirdi. Suriyeli sığınmacıların sayısı giderek artarken vukuatları da artıyor.

Ayrıca vatandaşlık alan Suriyeli sayısı da çoğaldı, böylece okullardaki, üniversitelerdeki Suriyeli öğrenci sayısında da artış oldu.

Türkiye’de bir üniversitede çekildiği iddia edilen video gündem oldu. Videoda Suriyelilerin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda bayraklarını açtığı görülüyor.

Suriyelilerin marşlarını söyledikleri ve tekbir getirdikleri de duyuluyor. Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda “Görüntüler ülkemizin bir üniversitesinden... Kimisi kaçak yollarla kimisi ise öğrencilik gibi yasal yollarla ülkemize geliyor. Gelen yalnızca kendisi değil ailesiyle eşiyle dostuyla geliyor. Yakında kendi vatanımızda azınlık olacağız.” İfadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de bir özel üniversitenin mezunlarının isimleri açıklanırken çoğunun yabancı ve Suriyeli olması dikkat çekmiş ve tepki toplamıştı.

Ayrıca sosyal medyaya her gün sınırdan kaçak girişlerin videosu düşüyor. Sığınmacıların Türk kadınlarına ve çocuklarına yönelik terbiyesiz sözleri, videoları da her geçen gün artıyor.