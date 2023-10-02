Lübnan’da Suriyeli sığınmacı isyanı: Dayanılmaz boyuta ulaştı

Türkiye’de toplumun her kesiminin rahatsız olduğu sığınmacı konusu Lübnan’da krize dönüştü.

Lübnan’da Suriyeli sığınmacı isyanı: Dayanılmaz boyuta ulaştı

Lübnan yönetimi daha önce Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesi için adım atmış, iade süreci kapsamında yüzlerce Suriyelinin geri dönüşü geçen sene başlamıştı. Buna karşın ülkedeki Suriyeli sayısının beklenen düzeyde azalmaması gerilimi artırırken Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mavlavi, BM’yi eleştirerek “Bu kriz bizim için dayanılmaz boyuta ulaştı. Suriyeli sığınmacılar Lübnan’ın demografisine ve kimliğine bir tehdit haline geldi” dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Suriyeliler konusunda Lübnan devletini ve yasalarını hiçe saydığını kaydeden Mavlavi, BM’nin sığınmacılarla ilgili verileri Lübnan’a vermemesine tepki göstererek “Bilgiye sahip olmadan sığınmacıları korumamızı nasıl beklersiniz? Bu durumu artık kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN PLAN ÇAĞRISI

Uluslararası toplumun Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için net bir plan ortaya koyması gerektiğini ifade eden Lübnanlı bakan, bu konuda Lübnan çıkarlarına uygun adımlar atacaklarını söyledi.

Lübnan’ın 2018’de açıkladığı Suriyeli sığınmacıların iade süreci, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. BM ve diğer uluslararası kurumlar daha önce bu uygulamanın Suriyelilerin hayatını riske atabileceğini bildirmişti.

Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise, uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti. Lübnan lideri, “Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan’a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz” demişti.

Son dönemde ciddi ekonomik ve siyasi krizlerle karşı karşıya kalan Lübnan, Suriye savaşının ardından yaklaşık 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

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