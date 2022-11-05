Duman grubundan Erdoğan ve AKP'ye tarihi ayar: Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız

AKP tarafından seçim dönemi yaklaşırken gençlere ulaşma amacıyla düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" ismiyle düzenlenen programlara 24 Eylül’de Sakarya’da start verilmişti. Programda dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Erdoğan’ın tribündekileri selamlarken Duman grubunun Senden Daha Güzel parçasının çalması olmuştu.

İstanbul Harbiye’deki konserlerinde konuya açıklık getiren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze AKP'nin 'Senden Daha Güzel' şarkısını propaganda amacıyla kullanmasına tepki göstererek “Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız” dedi.