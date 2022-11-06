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AKP’den ekonomi itirafı: Zor bir seçim olacak

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş seçimde öncelikli gündemin ekonomi olacağını söyleyerek, “Bu bakımdan zor bir seçim olacağı belli” dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 18:30
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AKP’li Numan Kurtulmuş'tan ekonomi itirafı: Zor bir seçim olacak

AKP’den ekonomi itirafı: Zor bir seçim olacak
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında seçim gündemini, ekonomiyi ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroplu'nun uyuşturucu açıklamasını değerlendirdi.

'ÜÇ OY FAZLA ALACAĞIM DİYE BÖYLE BİR SÖZÜN SÖYLENMESİNİ DOĞRU BULMAM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu videosuna dair konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Son derece çirkin bir şey. Durup dururken ülkesini böyle bir konuda itham etmek vatanseverliğe yakışmaz. Varsa bilgisi, belgesi, kişiler buyursunlar bunları ortaya koysunlar. Havanda su döverek, 'Nasılsa seçim atmosferi, ne söylesek ortada kaynar' diye düşünüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Böyle bir söz Türkiye'nin ikinci partisi tarafından söylenirse bunlar arşivlerde kalır, özellikle uluslararası camiada Türkiye aleyhine kullanılacak koz olarak gündeme getirilir. Üç oy fazla alacağım diye böyle bir sözün söylenmesini doğru bulmam.”

'ALIM GÜCÜMÜZÜ YUKARIYA ÇIKARMAK İÇİN GAYRET SARF EDİYOR'

Seçim kampanyasında bir numaralı maddenin ekonomi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu bakımdan zor bir seçim olacağı belli. Artan fiyatlara karşı milletin alım gücünü artırmak için mücadele ediliyor. Vatandaş bunu gördü. Erdoğan hükümeti samimi bir şekilde elindeki bütün imkanları kullanarak alım gücümüzü yukarıya çıkarmak için gayret sarf ediyor. Bundan sonra vatandaşımız çok daha rahat bir dönemin içine girecek. Gayretle, her dakikamızı değerlendirerek, vatandaşımızın, geniş kitlelerin yeniden gönlünü kazanmayı başararak yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan milletle gönül ilişkisini kurmak, sağlamlaştırmak" diye konuştu.

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EYT
6.11.2022 19:43
Gİ DE CEK Sİ NİZ  
 
Yıldırım Demircioğlu
6.11.2022 19:42
Siyasetin de bir etiği var. Siyasetçi bunu unutur ama vatandaş unutmaz. Bu hükümet ülkenin 20 yılını heba etti. 20 yıl ilizyon ile vatandaşı uyuttu. Vatandaş bunu asla affetmez.  
 
Müslüman yalan söylemez
6.11.2022 19:13
Yanılmıyorsam S.P tüm belgeleri sosyal medyadan açıklandı.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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