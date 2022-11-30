Motorine sessiz sedasız  24 saatte ikinci indirimcik

Yeniakit'in haberine göre, Brent petrolün fiyatının düşmeye devam etmesi dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorine büşyük indirimler yapılmasına neden oluyor.

Ülkemizde de Dün motorine yapılan 82 kuruş indirimin ardından bugün de saatler 24.01'i gösterdiğinde motorinin litresine 58 kuruş indirimcik yapıldı.

Bu indirim sürücüleri mutlu etmedi. Sürücüler "Brent petrolün fiyatı 130 dolar çıktığında motorinin litresi 30 TL'yi geçmişti. Şimdi brent petrolün fiyatı 84 dolar civarlarında. Ardık sadaka gibi indim değil gerçek indirim istiyoruz" yorumunu yaptı.

58 kuruşluk indirimin gerçekleşmesiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 22 lira 52 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 22 lira 50 kuruşa, Ankara'da 22 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 22.72 kuruşa geriledi.

İndirim yapılmayan benzin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 18 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 17 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara'da 20 lira 34 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 35 kuruştan depolara dolduruluyor.

Benzine yapılan indirim sonrası benzin ile motorin arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 2 lira 33 kuruşa düştü. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.