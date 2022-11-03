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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe zamlara isyan etti: İETT’nin yakıt masrafını rakamlarla anlattı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İETT'nin "Akaryakıt gideri yılın ilk 9 ayında yüzde 85, geçen yıla göre yüzde 250 oranında arttı" dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 20:02
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe zamlara isyan etti: İETT’nin yakıt masrafını rakamlarla anlattı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe zamlara isyan etti: İETT’nin yakıt masrafını rakamlarla anlattı
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Akaryakıta gelen art arda zamların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, UKOME'nin topluma ulaşıma zam teklifini reddetmesine sert tepki göstermiş "Ülkemizin ekonomik koşullarından esnaf da belediyemiz de sorumlu değil ancak artan maliyetler hepimizi etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

AKARYAKIT GİDERLERİ YÜZDE 85 ARTTI

Gökçe, yeni paylaşımında akaryakıt giderinin yılın ilk 9 ayında yüzde 85, geçen yıla göre de yüzde 25 oranında arttığını belirtti.

"Herkesi etkileyen akaryakıt enflasyonu nedeniyle sistemde sübvansiyon oranı yüzde 50 seviyesine yaklaştı" diyen Gökçe İBB'nin hazırladığı tabloyu paylaşarak "Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar belediyemizin kaynaklarını etkiliyor. Eğer akaryakıt fiyatı uluslararası brent petrol fiyatlarına paralel artsa, akaryakıt gideri sadece yüzde 10 artacaktı" ifadelerini kullandı:

Gökçe'nin sosyal medya paylaşımı şöyle:

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