Motorine zam geldi günaydın Türkiye. Seriye bağlandı

Editör Erhan SONGÜR

Seçim öncesinde Türkiye'yi içine ittikleri ekonomik durumdan yine kendilerinin kurtarabileceğini iddia eden iktidar, seçimin ardından zam yağmuruna devam ediyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Bugün motorine 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 35 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 29 kuruşa, Ankara'da 26 lira 80 kuruşa İzmir'de 26 lira 93 kuruşa yükseldi.

Benzine bugün zam yapılmadı. Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 68 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 62 kuruşa, Ankara'da 27 lira 13 kuruşa, İzmir'de 27 lira 18 kuruşa satılıyor.

"YAKIT ZAMMI GERÇEK"

Zamlara isyan eden emekli bir vatandaş "Bütçedeki açığı kapatmak için hükümet akaryakıta, tütün ürünlerine ve alkollü içeceklere yaptığı zammı seriye bağladı. Benzine yapılan artış oranı emekli maaşına da yapılsa rahat geçinirdik. Emeklileri hükümet seyyanen zamdan da mahrum bıraktı. Hükümet bize yüzde 25 zam yaptığını her kanalda söylüyor. Oysa biz anayasal hakkımız olan 19.77 enflasyon farkını aldık. Devlet de biz emeklilere 5.23 zam yaptı. Yüzde 25 zam yapsa rahat bir nefes alırdık ama bizi 20 küsür senedir açlığa mahkum ettiler ve etmeye de devam ediyorlar" dedi.

Yakında 30 yaşındaki aracına yakıt koyamayacağını söyleyen emekli vatandaş "Önüne bir at bağlayacağım ve ata aracımı çektirteceğim. Gidişat onu gösteriyor. Gerçekleri görmek ve zam haberlerini duymak istemeyen yandaş kanalları izlesin. Ülkemin yer yerinden petrol fışkırması hayel ama akaryakıt istasyonlarındaki mazot ve benzine yapılan zamlar gerçek" yorumunu yaptı.