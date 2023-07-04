Benzine bugün zam geldi. Gözün aydın Türkiyem

Dünya genelinde fiyatı düşen benzin ve motorine Türkiye'de bütçe açığını kapatmak için zam üstünü zam yapılıyor. Benzine bugün 2 lira 11 kuruş zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 26 lira 19 kuruşa yükseldi.

Benzine bugün zam geldi. Gözün aydın Türkiyem

Editör: Erhan SONGÜR

Hükümet yarın memur ve emeklilere yapılan zam oranının açıklamaya hazırlanırken, bugün benzine 2 lira 11 kuruş zam yaptı.

Alkollü içecekler ve sigara zammından sonra benzine de zam yapılması vatandaşları isyan ettirdi.
Hükümetin kaşıkla verdikleri maaş artışını her ürüne yaptıkları zamlarla adeta kepçeyle toplamaya başladığını söyleyen bir vatandaşlar "Benzinin litre fiyatı doları da sollayarak 26 lirayı geçti. Bir kaç gün sonra motorine de zam yaparlar. Uçan Türkiyemin insanları bu zammı da alkışlar. Kimse ağlamasın ve isyan etmesin. Bizler inek gibi sağılmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Bugün yapılan 2 lira 11 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul Avrupa Yakası'nda 26 lira 19 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 26 lira 14 kuruşa, Ankara'da 26 lira 64 kuruşa, İzmir'de 26 lira 68 kuruşa yükseldi.

Zamdan şimdilik nasibini almayacak motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 23 lira 95 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 49 kuruşa, İzmir'de 24 lira 52 kuruşa satılıyor.

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