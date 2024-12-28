Dünden bugüne net asgari ücret ile kaç gram altın alınabiliyor?

2025 yılı için uygulanacak asgari ücret tutarı açıklandı açıklanmasına da geride önemli bir hayal kırıklığı bıraktı. 2024 yılında gerçekleşen enflasyonun önemli ölçüde altında bir artış ile rakam belirlenmiş oldu. Asgari ücret, 2025 yılının tamamı için yıllık olarak belirlendi. Asgari ücret miktarı aylık brüt 26.005,50 TL., aylık net 22.104,67 TL olacak. Asgari ücret desteği ise 1.000 TL olarak kamuoyuna duyuruldu. Yeni asgari ücret, 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 31/12/2025 tarihine kadar uygulanacak.

2024 - 2028 yıllarını kapsayan 12 inci Kalkınma Planı nitelikli insan kaynağı konusunu öne çıkarıyor. Bunu sağlamak için de çalışma modelleri kurulması, modellerde beceri, verimlilik ve ücret arasında da denge sağlanması amaçlanıyor. İşgücü piyasasında gözlemlenen ortalama ücretlerin taban ücretlere yaklaşması endişe verici görülmüştü. Nitekim nitelikli insan kaynağı bulunmayan bir ekonominin sunacağı mal ve hizmetlerin ne doğru dürüst bir değeri olacak ne de dünya piyasasında rekabet edebilecek. Hatta yerli üretim nitelikli işgücünden mahrum ise iç piyasayı da kaybedecek.

Malum asgari ücret artış oranı sadece asgari ücretliye uygulanmakla kalmıyor. Pratikte tüm çalışma hayatına etki ediyor. Asgari ücrete yapılan zam oranı neredeyse asgari ücretin üzerinde ücret alan tüm çalışanları etkiliyor. Ücretlendirme ile nitelikli insan kaynağı dengesinin kurulmasını hedefleyen Kalkınma Planının kaygısının gerçeği nasıl dayandığını görelim. Herhalde satın alma gücünü en doğru ifade eden karşılaştırma altın olacaktır. Şimdi gelin net asgari ücret ile kaç gram altın alınabildiğini 1999 yılından 2024 yılına 25 yıl içinde inceleyelim.

2022 2023 2024

Her yıl için Temmuz ayının ilk iş günü geçerli olan altın satış tutarı esas alınmıştır.

Birden fazla asgari ücretin geçerli olduğu yıllarda ortalama net asgari ücret hesaplanmıştır.

Görüldüğü üzere 1999 yılında net asgari ücret ile 18 gram altın alınabiliyor iken 2024 yılına geldiğimizde 7 gram altın alınamamaktadır. Diğer bir ifade ile 25 yıl önce net asgari ücret alan bir işçi bugüne göre yüzde 257 oranında daha fazla altın alabilmekteydi. Son yıllardaki durumda da 2024 yılından farklı değil. Dolayısıyla 12 inci Kalkınma Planı ile de ortaya konan kaygının haklı olduğu ortaya çıkmaktadır. 2025 yılı asgari ücret ile de önümüzdeki yıl kaç gram altın alınabileceğinin sonucunu atiye bırakalım.

Söz konusu düşüş asgari ücretliyi etkilediği gibi tüm çalışanları, emeklileri, memurları esnafları ve ailelerini de etkiliyor. Benzer grafikler emekli aylıkları, memur maaşları gibi farklı kesimler için de çalışılabilir. Eskiden düğün dernek olunca çeyrek altın takarsak ayıp mı olur diye düşünürken bugün gram altın alırken zorlanan bir aile bütçesinin bıraktığı his, herhalde istatistik rakamlarından çok daha etkilidir.

Bir Soru Bir Yanıt

Genç yaşta iş kazası geçirdim. SGK, bana iş göremezlik maaşı bağladı. Tekrar çalışırsam maaşım kesilir mi? İşe girmem durumunda sigortalı olmama gerek var mı?

Sürekli iş göremezlik gelirini bağlama koşulu:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle sağlık raporu bulunması,

Meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış olması

Durumunda bağlanmaktadır. En çok da iş kazası geçiren sigortalılara ömürleri boyunca tahsis edilen bir gelir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sigortalının söz konusu şartları taşıması durumunda yaşının, sigortalılık süresinin ya da kaç gün sigortalı bildiriminin bulunduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Başka bir anlatımla emekli aylığı bağlanması için aradığımız yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını sürekli iş göremezlik geliri bağlarken aranmamaktadır.

Şayet sürekli iş göremezlik geliri almakta iken tekrar işe başlarsanız geliriniz kesilmeden çalışmaya devam edebilirsiniz. Sürekli iş göremezlik geliri alırken işe girmeniz halinde geliriniz bulunduğu için sigortalı bildirim yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Diğer bir deyişle hem sürekli iş göremezlik gelirini almanız hem de sigortalı olarak bildiriminizin sağlanması zorunludur. Akabinde emekli aylığı bağlanması için gerekli koşulları sağlamanız durumunda da hem emekli aylığı hem de sürekli iş göremezlik geliri alabilirsiniz. Emekli olmanız da gelirin durdurulmasını gerektirmez.

Sorularınız için e-posta adresi: hakagnoyken@gmail.com