Dünya annesinin karnında ölen 7 aylık bebeği konuşuyor. İsrail yaşam şansı bile vermedi

İsrail saldırılarının belki de en küçük kurbanı annesinin karnındaki 7 aylık bir bebek oldu. İngiliz medyası İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren bu bebeğin fotoğrafırnı 'Gazze'nin en trajik kurbanı' sözleri ile servis etti.

İngiliz Daily Mail'de yer alan bir haberde, İsrail'in katliamının sonuçları gözle önüne serildi. İsrail'in hava saldırılarının yoğun nüfuslu bölgeyi yok etmeye devam ettiği arkasında ölüm ve yıkım bıraktığını yazan gazete, çaresiz ve bitkin Filistinlilerin çocukları, eşleri ve yakınlarının cansız bedenleri ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

FİLİSTİNLİ DOKTORLAR FATİMA ADINI VERDİ

Gazete, "İki milyondan fazla Filistinli için hiçbir yer ve hiç kimse İsrail'in amansız saldırılarına karşı güvende görünmüyor. Doktorlar ise hastanelerin çalışır durumda kalmasını sağlayacak ilaç, su ve yakıt eksikliğine karşı kaybedilecek bir mücadele verdiklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hamas'a karşı başlattığını söyleyen İsrail'in hava saldırılarında "Binlerce ev yıkıldı ve 1.524'ü çocuk olmak üzere 3.785 Filistinli öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarından birinde, daha doğmamış bir bebeğin de hayatını kaybettiği yazıldı.

Doktorun avuçlarından büyük olmayan bir bebeğin annesinin cansız bedeninin üzerine yerleştirilirken çekilen bir fotoğrafı dünyaya servis ederken Filistinli doktorların ona Arapça 'parlayan' anlamına gelen Fatima ismini verdiklerini yazdı.

İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında ölen bebeğin 7 aylık olduğu belirtildi.

Annesinin vefat etmesinin ardından doğmamış çocuğu kurtarmak için Filistinli doktorların çaresizce çabaladığı ancak başarılı olamadıkları belirtildi.