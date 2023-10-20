Dünya annesinin karnında ölen 7 aylık bebeği konuşuyor. İsrail yaşam şansı bile vermedi

İngiliz basını 'Gazze'nin en trajik kurbanı' sözleri ile servis ettiği fotoğraf, İsrail'in katliamını bir kez daha gözler önüne serdi. Günlerdir sivillere ölüm kusan İsrail'i aklamaya çalışan Batı basını, sonunda Gazze gerçeğini okuyucularına aktardı.

Dünya annesinin karnında ölen 7 aylık bebeği konuşuyor. İsrail yaşam şansı bile vermedi

İsrail saldırılarının belki de en küçük kurbanı annesinin karnındaki 7 aylık bir bebek oldu. İngiliz medyası İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren bu bebeğin fotoğrafırnı 'Gazze'nin en trajik kurbanı' sözleri ile servis etti.

İngiliz Daily Mail'de yer alan bir haberde, İsrail'in katliamının sonuçları gözle önüne serildi. İsrail'in hava saldırılarının yoğun nüfuslu bölgeyi yok etmeye devam ettiği arkasında ölüm ve yıkım bıraktığını yazan gazete, çaresiz ve bitkin Filistinlilerin çocukları, eşleri ve yakınlarının cansız bedenleri ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

FİLİSTİNLİ DOKTORLAR FATİMA ADINI VERDİ

Gazete, "İki milyondan fazla Filistinli için hiçbir yer ve hiç kimse İsrail'in amansız saldırılarına karşı güvende görünmüyor. Doktorlar ise hastanelerin çalışır durumda kalmasını sağlayacak ilaç, su ve yakıt eksikliğine karşı kaybedilecek bir mücadele verdiklerini söylüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Hamas'a karşı başlattığını söyleyen İsrail'in hava saldırılarında "Binlerce ev yıkıldı ve 1.524'ü çocuk olmak üzere 3.785 Filistinli öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarından birinde, daha doğmamış bir bebeğin de hayatını kaybettiği yazıldı.

Doktorun avuçlarından büyük olmayan bir bebeğin annesinin cansız bedeninin üzerine yerleştirilirken çekilen bir fotoğrafı dünyaya servis ederken Filistinli doktorların ona Arapça 'parlayan' anlamına gelen Fatima ismini verdiklerini yazdı.

İsrail'in Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında ölen bebeğin 7 aylık olduğu belirtildi.

Annesinin vefat etmesinin ardından doğmamış çocuğu kurtarmak için Filistinli doktorların çaresizce çabaladığı ancak başarılı olamadıkları belirtildi.

İlgili Haberler
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?"
Şarkıcı Selim Gülgören meslektaşlarına ateş püskürdü: "Bebekler ölüyor! Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?"
Mersinli Düşes’in Pazar saadeti. Bebekleri ile yürüyüşe çıktılar
Uzmanından dikkat çeken uyarılar. Bebeklerde dar ayakkabı tercih edilmemeli
Yeşil Sol Parti Kongresi'nde 2 gözaltı. Bebek katilinin paçavrasını açmışlardı
Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti Dünya
Belçika Adalet Bakanı, iki İsveçlinin öldüğü saldırıyla ilgili ihmali nedeniyle istifa etti
Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor" Gündem
Bir de bu gurbetçiyi dinleyin: "Biz orada tuvalet temizleyip araba alabiliriz. Burada tuvalet temizleyen bir kilo et yiyemiyor"
Niğde'deki kurt saldırısı kameraya böyle yansıdı Yaşam
Niğde'deki kurt saldırısı kameraya böyle yansıdı
Joe Biden ve tuhaf hareketleri... Gündem
Joe Biden ve tuhaf hareketleri...
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye Dünya
ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye
Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti. Mahkemedeki sözleri pes dedirtti Gündem
Vahşeti canlı yayında itiraf etmişti. Mahkemedeki sözleri pes dedirtti
İstanbul'da bir çarşı esnafı İsrail bayrağını yola serdi Gündem
İstanbul'da bir çarşı esnafı İsrail bayrağını yola serdi