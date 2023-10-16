Mersinli Düşes’in Pazar saadeti. Bebekleri ile yürüyüşe çıktılar

Hollanda’da eğitim görürken Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi ile tanışıp evlenen Mersinli Hande Macit, yeni doğan bebekleri ile gezintiyi çıktığı anları paylaştı.

Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Akyol’un haberine göre; Mersinli Hande Macit, okumak için gittiği Hollanda'da hayatının prensiyle tanışıp evlenmişti.

“Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım. Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu.” diyen Mersinli düşes Hande Macit anne oldu.

DOĞAN BEBEK TAHTIN İKİNCİ VARİSİ

Bebeğin babası, düşesin eşi Prens Georg Alexander eski Mecklenburg-Strelitz ve Mecklenburg-Schwerin Büyük Dükalıkları tahtının ilk varisi. Türk düşesin doğurduğu bebek de babasının ardından tahtın ikinci varisi konumuna geldi.

İLK TÜRK DÜŞES

2019'da katıldığı bir davette Avrupa'nın en eski hanedanlarından Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi George Alexander Mecklenburg'la tanıştı. İlk görüşte âşık olan ikili hemen evlilik kararı aldı. 17 Haziran'da kıyılan nikahla Macklenburg Düşes'i olan Hande 'İlk Türk Düşes' olarak tarih yazdı. Prens Georg Alexander Mecklenburg, İngiltere Kralı 3. Charles'ın, yedinci göbekten akrabası…

PAZAR SAADETİ

Hande Macit eşi George Alexender ve bebekleri Georg Leopold Borwin ile Pazar yürüyüşüne çıktı. Macit, eşi ve bebeğinin fotoğrafını çekerek ‘Sonbaharda bir Pazar yürüyüşü’ notunu düştü.