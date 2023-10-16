Mersinli Düşes’in Pazar saadeti. Bebekleri ile yürüyüşe çıktılar

Mersinli Düşes Hande Macit ve Prens George Alexender yeni doğan bebekleri Georg Leopold Borwin ile gezintiye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mersinli Düşes’in Pazar saadeti. Bebekleri ile yürüyüşe çıktılar

Hollanda’da eğitim görürken Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi ile tanışıp evlenen Mersinli Hande Macit, yeni doğan bebekleri ile gezintiyi çıktığı anları paylaştı.

Patronlar Dünyası’ndan Edanur Aktürk Akyol’un haberine göre; Mersinli Hande Macit, okumak için gittiği Hollanda'da hayatının prensiyle tanışıp evlenmişti.

handeeem.jpg

“Prens olduğunu tanıştıktan 2 hafta sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Ailemle paylaşıp fikirlerini aldım. Evlenme teklifini Rotterdam'da aldım. Yüzüğü kendisi tasarladığı için görmüştüm. Hep astronot olmayı istemiştim. Prenses olmak gibi bir hayalim yoktu.” diyen Mersinli düşes Hande Macit anne oldu.

DOĞAN BEBEK TAHTIN İKİNCİ VARİSİ

Bebeğin babası, düşesin eşi Prens Georg Alexander eski Mecklenburg-Strelitz ve Mecklenburg-Schwerin Büyük Dükalıkları tahtının ilk varisi. Türk düşesin doğurduğu bebek de babasının ardından tahtın ikinci varisi konumuna geldi.

bebeke.jpg

İLK TÜRK DÜŞES

2019'da katıldığı bir davette Avrupa'nın en eski hanedanlarından Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi George Alexander Mecklenburg'la tanıştı. İlk görüşte âşık olan ikili hemen evlilik kararı aldı. 17 Haziran'da kıyılan nikahla Macklenburg Düşes'i olan Hande 'İlk Türk Düşes' olarak tarih yazdı. Prens Georg Alexander Mecklenburg, İngiltere Kralı 3. Charles'ın, yedinci göbekten akrabası…

macitbebek.jpg

PAZAR SAADETİ

Hande Macit eşi George Alexender ve bebekleri Georg Leopold Borwin ile Pazar yürüyüşüne çıktı. Macit, eşi ve bebeğinin fotoğrafını çekerek ‘Sonbaharda bir Pazar yürüyüşü’ notunu düştü.

handemacit.jpg

616x321-aska-duses-1663972479449.jpeg

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi Gündem
Tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu hakkında soruşturma başlatıldı
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi Karikatür
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı Yaşam
Enkazdan çıkardığı aracıyla boğasını taşıdı
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi? Ekonomi
Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürün ne kadar indirime girdi?
106 metrelik gemi karaya oturdu Gündem
106 metrelik gemi karaya oturdu
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor Ekonomi
Yoksulluk bile pahalandı. Yoksul olmanız için 43 bin liracık gerekiyor