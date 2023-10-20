ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye

ABD’li emekli Albay ve askeri analist Douglas Macgregor, İsrail’in kara harekatının başarıya ulaşamayacağını, askeri kayıp yaşatacağını ve Hamas’ı bitiremeyeceğini iddia etti. Macgregor ayrıca "İsrail'in kıyameti ancak Türkler olur." dedi.

ABD'li askeri analistten çarpıcı sözler: İsrail için asıl tehdit Türkiye

ABD ordusundan emekli Albay ve askeri analist Douglas Macgregor, Amerikalı eski hukukçu Andrew Napolitano'nun yayınında Gazze'deki gelişmeler üzerine soruları yanıtladı.

“BÖLGE İSRAİL’DEN, AVRUPA ABD’DEN BIKTI”

Macgregor, İsrail’in kara harekatı başlatması halinde başarısız olacağını söyledi. Harekatın Hamas’ı yok edemeyeceğini de vurgulayan Macgregor şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki diğer ülkeler dünyanın geri kalanı gibi İsrail'den, Avrupa da artık bizden bıktı. Demek istediğim bir dünya savaşının eşiğindeyiz. Anlaşılması gereken bu. İsrail Gazze'ye kara harekâtı yaparsa istenen başarı sağlanamayacaktır. Ama yine de istekli gözüküyorlar. Girerlerse sadece asker kaybetmekle kalmayacaklar Hamas'ı da tamamen yok edemeyecekler.”

“İSRAİL'E ASIL TEHDİT TÜRKİYE”

İran'ın nükleer silah kullanabileceğini ifade eden Macgregori, esas tehdidin ise Türkiye olduğunu belirtti. Dünyadaki Sünni Müslümanlar için Erdoğan'ın önemli bir yeri olduğunu öne sürdü.

Macgregor şöyle devam etti:

“Türklerin İsrail ile iyi bir hatırası yok. Daha birkaç yıl önce Gazze'ye yardıma giden gemileri İsrail tarafından basılıp siviller öldürüldü. Böyle bir şey Türklerde İsrail için destek ve dostluk tohumları ekmeyecektir. Pakistanlılar da Türklerle çok yakın. Eğer Türkler isterse İsrail'e karşı caydırıcılık için nükleer silah vermeye hazırlar.

“TÜRKLER ASKER YIĞAR, İSRAİL İÇİN KIYAMET OLUR”

Türkler bölgede en büyük hava ve askeri güce sahip ülkesi. Bir ay bile sürmez iki milyon askeri bölgeye yığabilirler. Ve Türkler çok acımasız savaşçılar. Eğer Gazze'ye girerlerse bütün bu saydıklarım İsrail için kıyamet olur. Saydıklarım kazanılamaz bir savaşı anlatıyor. ABD hava desteği verse de bu yeterli olmayacaktır. Hepimiz biliyoruz ki karada da denizde de onlarla savaşacak kadar askerimiz yok.”

“TÜRKİYE ARAP DEVLETLERE LİDERLİK EDEBİLİR”

Macgregor, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas ve İsrail arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti, ancak Erdoğan'ın kendisi savaşın ‘bir iki hafta içinde’ durmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Türkiye, 80 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkedir ve bölgede İsrail ile bir çatışmada Sünni Arap devletlerine liderlik edebilecek toplumsal uyuma, savaş kültürüne ve askeri güce sahip tek aktördür.

“GELİŞMİŞ KONVANSİYONEL SAVAŞ”

Bölgesel bir savaşta Türkiye, modern silahlarla donatılmış, disiplinli ve kararlı savaşçılar tarafından yönetilen büyük ordular ve hava kuvvetleri kurabilir. Ankara tarafından yönlendirilen ve Katar tarafından finanse edilen bölgesel bir Sünni Müslüman ittifakının ortaya çıkışı, IDF için, günümüz IDF liderlerinden sadece birkaçının bildiği bir savaş biçimi olan gelişmiş konvansiyonel savaş hayaletini yeniden canlandırıyor."

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