Bu nasıl vicdansızlık! 1 haftalık bebeği su kanalına bıraktılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde su kanalında yaklaşık 1 haftalık olduğu değerlendirilen bir kız bebek bulundu. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan bebek, hastanede müşahede altına alındı.

KAYNAK: DHA
Bu nasıl vicdansızlık! 1 haftalık bebeği su kanalına bıraktılar

Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Malta Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki su kanalının üzerindeki yürüyüş yolundan geçen bir kişi, bebek ağlama sesi duyarak çevreyi araştırdı. Kanalın yürüyüş yolunun altından geçen kısmına bırakılan bebeği gören ismi öğrenilemeyen kişi, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Acil sağlık ekibi, ilk kontrolleri yapılan bebeği, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Yaklaşık 1 haftalık olduğu değerlendirilen kız bebek, hastanede müşahede altına alındı. Polis ekipleri bebeği bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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