Dünya Bankası, Lübnan'ın mali kaybını açıkladı

Dünya Bankası Lübnan Ekonomik Gözlemevi, Kış 2022 Lübnan Mali Raporu'nu yayımladı.

Lübnan'ın içinde bulunduğu derin ekonomik krizin bilançosuna rakamlarla değinilen raporda, "Dünya Bankası mali kaybın 72 milyar doları aştığı kanaatinde ve bu rakam Lübnan'ın 2021'deki gayrisafi yurt içi hasılasının 3 katına denk." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede artan mali kaybı karşılayacak herhangi bir kamu kaynağı veya finansal aracın bulunmadığına işaret edilen raporda, "Lübnan için tek gerçek seçenek, mevcut sürdürülemez gelişme modelinden kurtulmasıdır." denildi.

Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret de Lübnan'ın ekonomiyi iyileştirme yoluna koymak, finansal sektördeki istikrarı yeniden sağlamak acilen kapsamlı ve adil bir çözüm benimsemesi gerektiğini belirtti.

Raporda, söz konusu mali kaybın kaç yılı veya hangi zaman dilimini kapsadığı bilgisine yer verilmedi.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Lübnan'da özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor.

Ekonomik kriz sonrası Lübnan Merkez Bankası döviz rezervlerinin erimesini önlemek için ülkedeki tüm döviz mevduat hesaplarını dondurmuştu.

Ülke yetkilileri ekonomik krizden çıkmak için 2020'den itibaren Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlamış ve 8 Nisan 2022'de şartlı bir şekilde 3 milyar dolarlık kredi için ön anlaşmaya varmıştı.

Lübnan hükümeti ise bütçenin onaylanması dışında henüz IMF'nin talep ettiği köklü ekonomik reformları yerine getiremedi.