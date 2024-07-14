Dünya Bankası, HES projesine destek sağlayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Bankası, HES projesine destek sağlayacak

Dünya Bankası, 11 Temmuz'da İcra Direktörleri Kurulu'nun Kırgızistan'daki Kambarata-1 Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi için 13,6 milyon dolar ek finansmanı onayladığını duyurdu.

Ek finansman, devam eden 5 milyon dolarlık Teknik Yardım Fonu'nu destekleyecek. Dünya Bankası, Kırgız Cumhuriyeti hükümetine Kambarata-1 HES projesini çevresel, teknik, finansal ve ticari açıdan sürdürülebilir bir şekilde hazırlamada destek sağlamayı amaçlıyor.

Dünya Bankası Kırgızistan Cumhuriyeti Ülke Müdürü Hugh Riddell konu hakkında yaptığı açıklamada “Dünya Bankası, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin geniş temiz enerji potansiyelini geliştirmesine yardımcı oluyor. Bu, ülkenin ve bölgenin temiz enerji geçişi ve enerji ve su konusunda gelişmiş bölgesel iş birliği konusundaki cesur girişimlerini gerçekleştirmenin anahtarı olacak. Dünya Bankası desteği, Kırgızistan Cumhuriyeti hükümetinin Kambarata-1 HES Projesi'ni sürdürülebilir bir şekilde, kapsamlıca hazırlamasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Açıklanan ek finansman, oldukça imtiyazlı şartlara sahip. Öncelikle sıfır faizle 11 milyon dolarlık krediyi, 50 yıl ve 10 yıllık ödemesiz dönem boyunca geri ödemeleri kolaylaştırılmış olarak içeriyor. Bu krediye ek olarak, Orta Asya Su ve Enerji Programı'ndan (CAWEP) 2,6 milyon dolarlık bir hibe daha alınmıştı.

CAWEP, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, İsviçre ve Birleşik Krallık arasındaki, iklim acil durumuyla karşı karşıya olan Orta Asya'da su ve enerji güvenliği konusunda bölgesel iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan çok bağışçılı bir ortaklık olarak öne çıkıyor.

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