İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin TTB'den çağrı

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin TTB'den çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir'de iki kişinin elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. TTB, olayın detaylı bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti. Açıklamada, "Olayın etkin bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir'de iki kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. TTB, olayın etkin bir şekilde soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, daha önce bir köpeğin ölümüne ve birçok vatandaşın şikayetine rağmen sorunun çözülmemesinin, ihmalkarlığın ve sorumsuzluğun açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

"SORUMLULUĞU OLANLARIN CEZALANDIRILMASI ÇAĞRISI YAPIYORUZ" DENİLEN AÇIKLAMADA ŞUNLARA YER VERİLDİ:

"İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz’in Alsancak’taki Enver Dündar Başak Sokak’ta yürüdüğü sırada su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sokaktaki elektrik kaçağı sorununun, daha önce bir köpeğin ölümüne, çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi, sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir. Özge Ceren Deniz’in yaşamını yitirmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz. Güvenli ve sağlıklı kentlerde yaşamak haktır!"

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ANKARA TABİP ODASI'NDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

TIP Öğrencisi Özge Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesine yönelik taziye mesajı yayınlayan Ankara Tabip Odası mesajında, "Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay, büyük bir ihmaller dizisi sonucunda hayatını kaybetti" ifadelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"İzmir'de sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmek isteyen İnanç Öktemay, büyük bir ihmaller dizisi sonucunda hayatını kaybetti. 2019 yılında yerel basın tarafından aynı yerde elektrik akımı sorunu haberleştirilmesine ve yetkililere defalarca şikayet edilmesine rağmen bu acı olayı yaşadık. Bu olay bir "kaza" değil, ihmaller sonucu gerçekleşmiş bir cinayettir. Elektrik şirketinden yerel yönetimlere kadar sorumluluğu bulunan kişi ve kurumlar gerekli cezayı almalıdır. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın acılı ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

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