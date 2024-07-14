Vali dev kamp ateşinde yanma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İHA
Vali dev kamp ateşinde yanma tehlikesi geçirdi

Türkiye'nin birçok ilinden gelen dağ bisikletçileri Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde toplandı.

Etkinlik öncesinde büyük bir şenlik ateşi yakıldı. Bir odunu benzinle yakan Vali Hamza Aydoğdu, alevlerin bir anda parlamasıyla yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Erzincan Valiliği sorumluluğundaki İl Özel İdaresi'nin geçen yıl yaptığı yatırımlarla yıldızı gün geçtikçe parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezi, bugün yaz etkinlikleri kapsamında off-road tutkunlarını, karavancıları ve kampçıları ağırlıyor.

Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye'nin çeşitli illerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne gelen dağ tutkunlarını ve kampçıları karşıladı. Etkinlik öncesinde büyük bir şenlik ateşi yakıldı. Yangını başlatan Vali Aydoğdu, yangının bir anda benzinden alev alması ile irkilerek geri çekildi ve yanmaktan son anda kurtuldu.


Konuklar dev bir ateşin etrafında toplanarak geceyi çadırlarda geçirdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte havai fişekler Erzincan'da gökyüzünü aydınlattı. Barış Polat'ın konserinde vatandaşlar gece geç saatlere kadar müziğin keyfini çıkarıyor. Diğer illerden gelen konuklarla da yapılan toplantıda Vali Aydoğdu, vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

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