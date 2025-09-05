Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sözleşmesine özel madde!

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekledi.



Sarı-kırmızılılar, Fildişili futbolcudan gelir elde etmek için 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurdu.

Ali Koç'tan büyük sürpriz! Yeni teknik direktör için karar çıktı: Herkes İsmail Kartal derken...

Avrupa basınından 'Bizim Çocuklar'a' övgü!

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Singo, Rizespor maçının son anlarında oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı.

Real Madrid yıldızını Beşiktaş'a gönderiyor!

Fenerbahçe ilgileniyordu! Alexander Mitrovic kararını verdi

Arda Güler'in dünyası başına yıkıldı! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu