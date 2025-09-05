Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sözleşmesine özel madde!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sözleşmesine özel madde!

Galatasaray, Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların, Fildişi Sahilli yıldız oyuncunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koydurduğu ortaya çıktı.

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekledi.

Sarı-kırmızılılar, Fildişili futbolcudan gelir elde etmek için 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi koydurdu.

b.jpeg

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Singo, Rizespor maçının son anlarında oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı.

