Dünya devleri Yusuf Akçiçek'e kanca attı! Teklif edilen rakamı duyanlar inanamadı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek'e çıkan talipler bitmek bilmiyor. Sarı-lacivertlilerde yaptığı çıkışla göz dolduran milli oyuncu için sarı-lacivertlilere resmi teklif geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, genç yıldız Yusuf Akçiçek ile Paris Saint-Germain'in ilgilendiği söyleniyordu. Fransız devine bu transferde rakipler olduğu iddia edildi.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN TEKLİF GELDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, 20 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek için resmi teklifini iletti. İtalyan ekibi, 16 milyon euroluk bir bonservis önerdi. Sarı-lacivertli yönetim ise bu teklifi düşük buldu. Fenerbahçe, 19 yaşındaki stoper için daha yüksek bir rakam bekliyor. Oyuncunun potansiyeli ve Avrupa piyasasındaki ilgisi nedeniyle fiyatın artacağı düşünülüyor.

u-002.jpeg

Geçtiğimiz sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'de geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Savunmadaki başarılı müdahaleleri ve oyun kurma becerisiyle scoutların raporlarına girmeyi başardı.

