Kadın hakem futbolcuya beyaz kart gösterdi: Tarihe geçti

Portekiz'de Sporting Lizbon ile Benfica'nın kadın futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda ilk kez görülen bir uygulama hayata geçirildi. Karşılaşmanın hakemi gösterdiği beyaz kart ile tarihe geçti.

Taça de Portugal Feminina ismiyle düzenlenen Kadınlar Portekiz Kupası'nda Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi.

Işık Stadyumu'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde rakibini 5-0 mağlup eden Benfica, yarı finalde Famalicao'nun rakibi oldu.

Spor Arena’nın aktardığına göre, futbol dünyasında 2014'ten bu yana gündemde olan beyaz kart uyguluması, Sporting Lizbon ile Benfica'nın kadın futbol takımları arasında oynanan bu müsabakada ilk kez hayata geçirildi.