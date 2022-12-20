Hindistan düğününde Messi Mbappe çılgınlığı

Koçi kentinde damat Sachin R ile R Athira'nın düğün tarihi Pazar günkü finale denk geldi.

Düğünleriyle ilgili çoğu konuda hemfikir olsalar da finalde hangi takımı destekledikleri konusunda anlaşamadılar.



Sachin, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin ateşli bir hayranı, Athira ise Fransız futbol takımının en büyük kozu Mbappe'nin.

Nikah masasına formalarla oturan çift konukları şaşırttı.