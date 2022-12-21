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Fransa soyunma odasında gergin anlar: Salakça polemiği

Katar'daki Dünya Kupası sona erdi ama yankıları sürmeye devam ediyor. Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu mağlup etmesinin ardından Kylian Mbappe'nin soyunma odasındaki konuşmaları ifşa oldu. Genç yıldızın takım arkadaşlarını motive etmek için oldukça sert ifadeler kullandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 12:51
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Mbappe'nin soyunma odasındaki sözleri ortaya çıktı

Fransa soyunma odasında gergin anlar: Salakça polemiği
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Arjantin'e attığı 3 gole rağmen kupayı kazanamayan Kylian Mbappe'nin Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarını motive etmek için yaptığı konuşmalar ifşa oldu. Mbappe'nin takım arkadaşlarını ikinci yarısı öncesi daha istekli olmaları yönündeki konuşmaları Fransız basınında geniş yankı buldu.
RMC Sport, Arjantin-Fransa maçının devre arasında Mbappe'nin yaptığı konuşmaları okuyucularına aktardı. Ayrıca Hugo Lloris'in arkasında yedek bekleyen Steve Mandanda ve Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın da konuşmaları ortaya çıktı.

MBAPPE: SALAKÇA...
Kylian Mbappe, Arjantin maçının devre arasında şu konuşmayı yaptı;
"Bu bir Dünya Kupası finali, bu bir ömür boyu sürecek bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız ve daha da kötüsü şimdi sahaya geri döneceğiz. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Başka bir şey yapmayacağız çocuklar onlara cevap vereceğiz ama mücadele ederek. Bu bir Dünya Kupası finali. İki gol attılar, gerideyiz! Gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler dört yılda bir bunu yaşıyoruz."

"KAHRETSİN! BU ŞEKİLDE KAZANAMAYIZ"
Fransa'nın yedek kalecilerinden Steve Mandanda da Arjantin maçının devre arasında takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. Tecrübeli kaleci, "Şimdi 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Bunu hepimiz yaptık beyler. İkinci yarıda oyunu tersine çevirmemiz mümkün ama sahaya farklı ruh hali ile çıkmalısınız beyler. Bu şekilde oynayarak mümkün değil beyler. Kahretsin!" ifadelerini kullandı.
"ONLAR DÜNYA KUPASI FİNALİ OYNUYORLAR, BİZ..."
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps ise daha sakin bir tavırla oyuncularına ikinci yarı öncesi uyardı. Didier Deschamps, "Arkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası oynuyorlar tam tersi biz ise oynamıyoruz." dedi. Deshamps'ın bu konuşmasının ardından soyunma odasında bulunan masaya tüm gücüyle vurduğu ifade edildi.

 

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