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İran ve ABD maçı öncesi Katar'da dostluk rüzgarı esiyor

ABD ile İran arasında yarım yüzyıldan fazla bir süredir siyasi gerilim yüksek.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:37
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Dünya Kupası'nda ABD İran maçı öncesi bazı futbol taraftarları için güzel oyun siyasetin üzerine çıkıyor

İran ve ABD maçı öncesi Katar'da dostluk rüzgarı esiyor
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Bu maç, iki ülke arasındaki düşmanca jeopolitik ilişkiler nedeniyle Dünya Kupası tarihindeki en politik maç olarak tanımlanıyor
Ancak iki ülkenin Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmesini izlemeye hazırlanan bazı futbol taraftarları için güzel oyun siyasetin üzerine çıkıyor.


Doha sokaklarında ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla dolaşan, yüzlerini bayraklarının renkleriyle boyayan iki ülkenin taraftarları dostluk ve kardeşlik mesajları vererek, “Biz savaş değil barış istiyoruz. Siyasiler kirli ellerini sahaya sürmesin* diyorlar.

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