İran ve ABD maçı öncesi Katar'da dostluk rüzgarı esiyor

Bu maç, iki ülke arasındaki düşmanca jeopolitik ilişkiler nedeniyle Dünya Kupası tarihindeki en politik maç olarak tanımlanıyor

Ancak iki ülkenin Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmesini izlemeye hazırlanan bazı futbol taraftarları için güzel oyun siyasetin üzerine çıkıyor.



Doha sokaklarında ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla dolaşan, yüzlerini bayraklarının renkleriyle boyayan iki ülkenin taraftarları dostluk ve kardeşlik mesajları vererek, “Biz savaş değil barış istiyoruz. Siyasiler kirli ellerini sahaya sürmesin* diyorlar.