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Katar kıyafetleriyle alay etti. Topa tutuldu

Eski Almanyalı forvet Sandro Wagner, Katarlılar hakkında söylediği laflar sonrası topa tutuldu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:09
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Eski Almanyalı forvet Sandro Wagner Katar kıyafetleriyle alay etti. Topa tutuldu

Katar kıyafetleriyle alay etti. Topa tutuldu
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Eski Almanya forveti Sandro Wagner, Pazar günü Almanya ve İspanya'nın Dünya Kupası maçı sırasında TV için yorum yaparken Katarlı erkeklerin geleneksel kıyafetleri hakkında yaptığı aşağılayıcı sözler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Wagner, Alman yayın kuruluşu ZDF için takımların 1-1 berabere kalması hakkında yorum yaparken, 79. dakikada Al Khor'daki Al Bayt Stadyumu'nun bir ucunun Alman taraftarlarla dolu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Wagner, "Onların Katar bornozları olduğunu ancak o zaman anladım" dedi.

Wagner, bölgedeki birçok erkek tarafından giyilen uzun kollu geleneksel beyaz uzun elbiseler olan thaub'dan bahsediyordu.

Wagner'in yorumları sosyal medyada öfkeli tepkilere yol açtı.

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Kedi
30.11.2022 11:18
Adamın konuşmalarında haklılık payı var. Ne kızıyorsunuz ki.  
 
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