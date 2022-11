Dünya Kupası'nda kim hangi marka forma giyiyor

Katar'da yarışan 32 ülkeye dokuz farklı giyim markası sponsor oldu.

Takımlar Adidas , Hummel , Kappa , Majid , Marathon , New Balance , Nike , One All Sports ve Puma formalarını giyiyor.

Nike , göğsünde swoosh işareti taşıyan 13 takımla 2022 Dünya Kupası forma mücadelesine liderlik ediyor.

Adidas yedi takımla ikinci sırada yer alırken, Puma'nın formalarında sıçrayan kediyi giyen altı milli takımı var .

Diğer 6 markayı ise kullanan takımlar şöyle: Hummel (Danimarka), İranlı marka Majid (İran), Marathon (Ekvator), NewBalance (Kosta Rika), One All Sports (Kamerun) ve Kappa (Tunus).