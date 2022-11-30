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Tarihe geçen kadın hakemin öyküsünü Sedat Kaya yazdı

1983 yılında Paris'in kuzeyindeki sevimli bir banliyö olan Val d'Oise'de doğdu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 18:52
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Frappart, yarın Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olacak

Tarihe geçen kadın hakemin öyküsünü Sedat Kaya yazdı
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Oise nehrinin yakınlarında, ağaçlık bol çimenli arsalarda büyüdü. Babası bir futbol sevdalısıydı. 
O da babasının yolundan gitti ve daha 13 yaşında futbola sevdalandı.
Çocukken Herblay-sur-Seine ve CS Pierrelaye'de futbol oynadı, orta sahada başarılıydı.
18’ine geldiğinde aktif futbolculuk kariyerine paralel olarak "kuralları daha iyi tanımak için" hakemlik kursuna katıldı.
Kurstaki tek kadındı.
Başarıyla tamamladı kursu ve o andan itibaren futbolculuğu bırakıp hakem oldu.
Daha 19’undayken erkeklerin maçlarında düdük çalmaya başladı.
Ardından Fransa ligi.
Kariyer basamaklarını bir bir çıktı. 
Fransa Ligi, Fransa Kupası derken, UEFA’nın dikkatini çekti.
2011 yılında FİFA kokartı taktı. Sonra Avrupa Konferens Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Ligi’nde defalarca görev aldı.
2019 yılında bu kez görev yeri İstanbul’du. Liverpoll ile Chelsea’nin İstanbul’da oynadığı UEFA Süper Kupa finalinde görev aldı.  
Böylece Avrupa kupası final maçına hakemlik yapan ilk kadın hakem oldu.
Adaletli kararları, disiplini ve enerjisiyle herkesin takdirini topladı.
2021’de Dünya Kupası Eleme Gruplarında Hollanda-Letonya ve Litvanya-Kuzey İrlanda maçlarını yönetti.
Görev aldığı 235 maçta kartlarını hiç esirgemedi, cebinden 878 sarı, 44 kırmızı kart çıktı. 67 de penaltı verdi.
Bu kadın hakem Stéphanie Frappart.
Yarın Katar’da oynanacak Almanya-Kosta Rika maçını yöneterek, Dünya Kupası’nda görev alan ilk kadın hakem olacak.
Fransa’nın küçük ama sevimli bir banliyösünde başlayan futbol kariyerini Dünyanın en büyük organizasyonunda düdük çalarak taçlandıracak. 
Frappart bu kariyerini özetlerken, “engelleri aşmayı ya da tarih yazmayı hiç düşünmedim, sadece işimi yaptım” diye özetliyor.
Kolay iş değil yaptığı.
Erkeklerin egemen olduğu bir spor dalında, erkeklere söz geçirmek, adalet dağıtmak.
Bunu da şöyle yorumluyor.
“Bana sahada kadın olarak görmüyorlar, hakem olarak görüyorlar. Oyun aynı, kurallar aynı. Bu nedenle erkeklerin maçlarını yönetmek ile kadınların maçlarını yönetmek arasında hiç bir fark yok.”
Yarın Alman ve Kosta Rikalı futbolcuların dikkatli olması gerekiyor.
Çünkü asla sertliğe izin vermiyor, sarı kart, kırmızı kart ve penaltı kararlarında kimseye affetmiyor.
Bizden söylemesi.

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