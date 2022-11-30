Nasıl çıktı Avustralya, yazık olmadı mı Tunus'a

Dünya Kupası'nda D Grubu'nun devi Fransa'ydı ama son maçlarda gözler Fransa - Tunus maçında değil Danimarka - Avustralya maçındaydı.

Nasıl olsa çıkmıştı Fransa. Tunus'un ise umudu yoktu. Asıl mesele buydu: Fransa'da 4-1 yenilip, Tunus'u tek golle deviren Avustralya tarih yazarak çıkabilecek miydi gruptan, Tunus'la berabere kalıp, Fransa'ya 2-1 yenilen Danimarka kazanıp da hedefine ulaşabilecek miydi son maçında?

Durum böyle olunca baskılı maça başlayan Danimarka, savunmasına kapanan ise Avustralya oldu.

Daha ilk dakikadan itibaren topu tüfeği ile saldıran Danimarka'ya karşı savunmada sağlam durmaya çalışan Avustralya vardı.

İlk yarıda Danimarka çok girdi rakip ceza alanına. Girdi girmesine de kalabalık savunma arasında pek de pozisyon bulamadı.

İkinci yarıya ise şok bir başlangıç yapmak istedi Avustralya. Geriden çıktı, ileride çoğaldı. Bir kaç kez tehlike de yarattı. Danimarka'nın şaşkınlığını üzerinden atması fazla zaman almadı. Ardından maç tekrar ilk yarıdaki görüntüsüne döndü. Kaptan Eriksen'in önderliğindeki Danimarka yine abluka altına aldı rakip kaleyi. 58'de de Danimarka'nın hocasının müdahalesi geldi maça, iki oyuncu birden değiştirdi.

Bu sırada Tunus'un favori Fransa'ya gol attığı haberi gelmez mi?

Artık Avustralya'ya da beraberlik yaramıyor derken... Birden ani bir kontratak başladı. 60. dakikada Leckie kendi yarı sahasından aldığı topla ceza alanına girdi, önündeki rakibini de geçip topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0. Maçların bu şekilde bitmesi halinde bu kez Avustralya son 16'ya turuna yükselecekti.

Ardından Danimarka yine yüklenmeye çalıştı takım halinde. Avustralya ise kapandı. Danimarka'dan bir hamle daha geldi sonra. Trabzonspor'dan tanıdığımız Cornelius'un da oyuna girmesi Skov'la birlikte Danimarka'nın artık tamamen golü düşündüğünü gösteriyordu. Danimarka hücum oyuncusu aldıkça Avustralya da yorulan oyuncularını değiştiriyorda hızla.

71'de Danimarka atağında Cezayirli hakemin penaltı kararı vermesi tribünleri heyecanlandırdı. Ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla bu heyecan çabuk bitti.

Maçın yıldızı Leckie o kadar koştu o kadar koştu ki. 89'da sahadan alınırken zor geldi kenara. Avustralya'nın bu tarihi zaferinin en büyük kahramanı hiç şüphesiz ki oydu.

Avustralya gruptan çıkarken ülke tarihine geçecek bir zafer yaşadı. Ama Fransa'yı yenerek büyük bir zafer kazanan Tunus'a da yazık oldu aslında.

Fransa ile Avustralya çıktı gruptan. Danimarka ile Tunus ise evlerine dönüş biletini aldı.