Hırvatistan, Meksika ve Ekvador'a ceza kapıda

Tezahüratlar, gözyaşları ve pankartlar... Dünya Kupası söz konusu olduğunda, taraftarlar desteklerini göstermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya alışkındır.

Ancak bazen heyecan kötü davranışlara dönüşebiliyor.

Böyle bir durumda, futbolun uluslararası yönetim organı olan FIFA devreye giriyor ve takımları taraftarların suiistimali nedeniyle cezalandırıyor.

Salı günü FIFA, Hırvat taraftarların Kanada'nın kalecisi Milan Borjan'ı Sırp aile bağları nedeniyle alay etmesi üzerine disiplin soruşturması başlatacaklarını duyurdu.

FIFA, ayrıca taraftarlarının homofobik tezahüratlar yaptığı iddiasıyla Meksika ve Ekvador hakkında da disiplin soruşturması başlattı.

Yaptırım uygulanırsa, milli takımlar para cezasına çarptırılabilir veya boş bir stadyumda maç oynamaya zorlanabilir.

FIFA, ayrımcı taraftar istismarına karşı "sıfır tolerans politikası" olduğunu söyledi.

Organizasyonun, taraftarların oyuncuları ırkları, etnik kökenleri veya cinsel yönelimleri nedeniyle taciz etmesi durumunda hakemlerin maçı durdurmasına, askıya almasına veya bitirmesine izin veren üç aşamalı bir süreci var.