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İngiliz futbolcu Katar’a dönmek için güvence istedi

Londra'daki evine ailesinin de bulunduğu sırada hırsızların girmesi sonrası milli takım kampından ayrılarak İngiltere'ye dönen Raheem Sterling, ailesi güvende olana kadar Katar'a geri dönmeme kararı aldı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:49
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Milli takımda Sterling şoku

İngiliz futbolcu Katar’a dönmek için güvence istedi
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Raheem Sterling'in Londra'daki evine cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğu da evdeyken hırsız girdi.

Bu olay üzerinde kadrodan çıkarılan Sterling, Katar'dan ayrılıp Londra'ya ailesinin yanına gitmişti.

The Sun'ın haberine göre İngiliz oyuncu, yakın çeresine ''Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil." dedi.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate konuyla ilgili Senegal maçı sonrası "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

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