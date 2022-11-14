Katar'dan D�nya Kupas�'n� boykot �a�r�lar�na fla� cevap�

Katar �al��ma Bakan� Ali Bin Semih Al Marri, Katar'da d�zenlenecek 2022 FIFA D�nya Kupas� �ncesinde Avrupa'da baz� �lkelerde insan haklar� gerek�e g�sterilerek yap�lan boykot �a�r�lar�na kar��l�k "Daha �nce hi�bir D�nya Kupas� organizasyonunu boykot ettiniz mi?" dedi.

Al Marri, Avrupa Parlamentosunun �nsan Haklar� Alt Komitesinde �lkesinin ev sahipli�inde d�zenlenecek D�nya Kupas� �ncesinde "spor organizasyonlar� ve insan haklar�" konulu oturumda milletvekillerinin sorular�n� yan�tlad�.

�nsan haklar� gerek�e g�sterilerek Katar'�n boykot edilmesine y�nelik Avrupa �lkelerinde baz� siyaset�iler ve insan haklar� kurulu�lar�n�n yapt��� boykot �a�r�lar�na cevap veren Al Marri, "Boykot �a�r�lar� yapanlara sormak istiyorum. Daha �nce hi�bir D�nya Kupas� organizasyonunu boykot ettiniz mi? Neden �imdi sadece Katar'da d�zenlenen organizasyona odaklan�yorsunuz? Daha �nce yap�lanlar� �rne�in 2018'dekini izlediniz mi?" diye konu�tu.

Al Marri, baz� milletvekillerinin farkl� cinsel e�ilimlerden bahsetti�ini belirterek, "Biz kimsenin e�ilimini yarg�lam�yoruz. Sadece �unu s�ylemek istiyorum. Her biriniz Katar'da memnuniyetle kar��lanacaks�n�z. Bu Katar'da en �st d�zeyde verilmi� bir talimatt�r." ifadesini kulland�.

Katar'da �al��an baz� i��ilerin D�nya Kupas� �ncesi �lkeden g�nderildi�i ve ma�dur edildi�i iddialar�n� da yan�tlayan Al Marri, "Tazminatlar konusunda ma�dur olan kim varsa ma�duriyetini gidermek i�in ba�vurabilece�i bir mekanizma bulunmaktad�r. Tazminatlar i�in bir fon kurulmu�tur ve b�lgemizde bu konuda bu b�y�kl�kte bir fon bulunmamaktad�r. �u ana kadar i��ilere 350 milyon dolar �denmi�tir." dedi.

Al Marri, �lkesiyle ilgili iddialar�n ileti�im eksikli�inden kaynaklanm�� olabilece�ini ifade ederek, bilginin do�ru kaynaktan al�nmas� gerekti�ini s�yledi.

Herkesi 2022 FIFA D�nya Kupas�'n� izlemeye Katar'a davet eden Al Marri, "Katar'daki D�nya Kupas� futbol tarihindeki en iyi etkinlik olacak." �eklinde konu�tu.

Katar'�n ev sahipli�indeki 2022 FIFA D�nya Kupas�, 20 Kas�m'da ba�layacak. Katar, Orta Do�u'da bu organizasyona ev sahipli�i yapan ilk Arap �lkesi olacak.

Organizasyon �ncesi Avrupa �lkelerindeki baz� siyaset�iler ve insan haklar� savunucular�, Katar'da insan haklar� ihlalleri bulundu�u su�lamas�yla futbol etkinli�inin boykot edilmesi �a�r�s�nda bulunuyor.