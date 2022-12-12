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Katar'da bir gazeteci daha öldü

Dünya Kupası'nın organizasyonunun yapıldığı Katar'da bir gazeteci daha vefat etti.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:39
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Dünya Kupası'nın oynandığı Katar'da bir gazeteci daha öldü

Katar'da bir gazeteci daha öldü
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Gazeteci Grant Wahl'ın üzücü ölüm haberinin ardından foto muhabiri Al Misslam'da hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise bilinmiyor.

KHALID AL MISSLAM KİMDİR? 

Khalid Al Misslam, Katar kanalı Al Kass TV'de foto muhabiri olarak görev yaptı.

Al Misslam'ın Cumartesi günü ölümü hakkında daha fazla bilgi yayınlanmadı. Katarlı bir haber kuruluşu olan Gulf Times, sosyal medya aracılığıyla aileye taziyelerini iletti.

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