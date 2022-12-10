ABDli gazeteci için korkunç iddia: 'Grant Wahl'ı Katar'da öldürdüler

ABD Futbol Federasyonu, “Federasyon ailesi olarak Grant Wahl’ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız” açıklamasını yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price de bakanlığın Wahl’ın ailesiyle “yakın iletişim” içinde olduğunu bildirmişti.

Wahl, ABD’nin Galler ile oynadığı maçı takip etmek isterken, giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle stadyuma sokulmamış ve gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 25 dakika gözaltında tutulan Grant Wahl, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güvenlik görevlisi ABD-Galler için stadyuma girmeme izin vermiyor. ‘Tişörtünü değiştirmelisin. Buna izin veremeyiz' dediler” demiş, telefonuna el konulduğunu da belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Grant Wahl’ın kardeşi Eric Wahl, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda kardeşinin Katar'da öldürüldüğünü ileri sürdü.

Eric Wahl “Ben Eric Wahl. Grant Wahl’ın kardeşiyim. Gayim. Dünya Kupası sırasında giydiği tişörtün nedeni benim. Kardeşim sağlıklıydı. Bana ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Kardeşimin öylece öldüğüne inanmıyorum. Öldürüldüğünü düşünüyorum” iddiasında bulundu.