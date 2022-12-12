Futbolun efsaneleri Katar'a geldi

Dünyanın en büyük spor konseptli müzelerinden "3-2-1", Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip eden futbolseverlerden büyük ilgi görüyor. Uluslararası Halife Stadı'yla aynı komplekste yer alan "3-2-1 Katar Olimpiyat ve Spor Müzesi", 7 bölümden oluşuyor. Müzede, Avrupa, Asya, Okyanusya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da MÖ 8. yüzyıldan 21. yüzyılın başlarına uzanan tematik galeriler yer alıyor.

İşte müzeden objektiflere yansıyanlar...