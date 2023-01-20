﻿Dünya liderleri Erdoğan'ı istiyorsa...

Bekir Bozdağ, Tayyip Erdoğan'ı kayıtsız şartsız desteklediği için ikinci defa Adalet Bakanı olarak atanmıştır. "Bakan" deniliyor ama bu sistemde bakanlar, Cumhurbaşkanı'nın memurudur. Memurun kendisini atayan amirini desteklemesi doğaldır ama bunun adı hukuki yorum değildir.

Bekir Bozdağ, siyasi konumunu Tayyip Erdoğan'a borçludur. Bu sebeple Bozdağ'ın Erdoğan ile ilgili herhangi bir konuda tanıklığı bile mahkemede tek başına hukuki bir değer taşımaz...

Bu bakımdan, Bozdağ'ın, "Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sisteminde ikinci defa adaydır. Önceki Cumhurbaşkanlığı bu sisteme göre sayılmaz..." diye özetlenebilecek sözlerden sonra "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuşması, hukuk uydurmanın ta kendisidir.

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Tabii burada sorun, Bekir Bozdağ'ın yorumunun taraflı olması değildir. Sorun şu ki muhalefet, Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmiyor... İtiraz etmemelerinin sebebi olarak da "Erdoğan'ı sandıkta yenerek göndermek gerekir. Yoksa yine mağdur edebiyatı ile birlikte sorun devam eder" şeklindeki kabulü gösteriyorlar.

İyi ama Anayasa'nın "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü ne yapacaklar? Erdoğan, üçüncü defa aday olacağını açıklıyor...

Anayasa'da, "Önceki sisteme göre bir defa seçilmiş cumhurbaşkanının bu seçimi sayılmaz" mı deniliyor?

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"Tanıklık" demişken, Sedat Peker'in tanıklığı ne oldu sahi? Mersin Limanı'na gönderilecekken ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun alıcısı kimdir? Sedat Peker, bu olayı ortaya çıkardı ama takip eden yok! Takip edilmiş olsa Türkiye'deki alıcı ortaya çıkarılırdı... Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'in sosyal medyayı kullanmasını bir kenara bırakın onun adına başkalarının mesaj yayınlamasına da yasak getirdi!

Bunun sebebi, iktidarın 15 Temmuz darbe girişimini, desteklemekle suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile barışması mıdır?

Peker, "Seçimden iki ay önce önemli açıklamalar yapacağım" demişti. Peker'in avukatı, mevcut şartlarda bunun mümkün olmadığını söylüyor. Peker, Türkiye'yi sarsacak ve kendisine getirecek şok açıklamalar yapacaksa ve yapmamasını sağlasın diye Birleşik Arap Emirlikleri'ne siyasi tavizler verilmişse muhalefet bunun üzerinde neden durmuyor?

Batı dünyasından da Sedat Peker'in susturulması üzerinde duran yok. Bunun sebebi, Sabah Gazetesi'nin haberine göre Tayyip Erdoğan'ın, partisinin MKYK toplantısında "6'lı Masa'nın durumu ve son günlerdeki hava daha da AK Parti lehine döndü. Özellikle dünya liderlerinin de 2023 sonrası için bizimle birlikte çalışma istekleri var..." diye ifade ettiği durum olmasın.

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Batı dünyası, özellikle ABD, Erdoğan'ın kaybetmesini istese, Sedat Peker'in susturulmasını önlerdi...

Biz başından beri Batı dünyasının, zaman zaman kamuoyu önünde eleştiri yapsa da gerçekte Erdoğan'ı desteklediği görüşündeyiz.

Muhalefet bunun üzerinde duracak mı acaba? Yoksa "Batı dünyası Erdoğan'ın iktidarda kalmasını istiyor, bundan ne çıkarları var?" diye propaganda yapmanın fayda değil zarar vereceğini, iş dünyasının iktidarda kalacak olana yatırım yapacağını mı düşünüyorlar?

Muhalefet, en azından "Batılı liderler sizinle çalışmak istiyorsa, nasıl millî ve yerli oluyorsunuz?" diye de soramaz mı?

Sadece Sedat Peker'in susturulması değil, muhalefet, Sinan Ateş cinayeti üzerinde de yeterince durmuyor. Oysa bu cinayetin azmettiricileri, lojistik destek verenleri belli... Üzerinde durulsa, iktidarın kurduğu düzenden beslenen ve her gelen gün büyüyen irin patlayacak ve siyaset de Türkiye de temizlenecek...