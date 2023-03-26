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Ünlü şarkıcının arkadaşının eski eşiyle aşkı ortaya çıktı. Dünya magazini bunu konuşuyor

One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik’in ünlü şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşadığı öne sürüldü. ABD’li bir kaynak, ikilinin New York Manhattan’daki bir restorana el ele girdiğini ve öpüştüklerini belirtti. Gomez’in Zayn Malik’in 2 yaşındaki çocuğunun annesi Gigi Hadid ile arkadaş olması dünya magazinine bomba gibi düştü.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 11:11
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Dünya magazini bunu konuşuyor. Ünlü şarkıcı Selena Gomez'in, arkadaşının eski eşiyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının arkadaşının eski eşiyle aşkı ortaya çıktı. Dünya magazini bunu konuşuyor
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Magazin dünyası şimdilerde çok gündem olan bir aşkı konuşuyor. Bir döneme damga vuran One Direction grubunun eski üyesi Zayn Malik’in şarkıcı Selena Gomez ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

BİRLİKTE AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

The Sun’da yer alan habere göre göre ikili New York’ta samimi bir akşam yemeği randevusuna çıkarak aşklarını duyurdu.

“EL ELE İÇERİ GİRDİLER”

ABD’li bir kaynak ikili için, "Selena ve Zayn el ele tutuşarak içeri girdiler ve öpüşüyorlardı. Çoğu restoran personeli ve restoran müdavimi onları fark etmedi. Birlikte rahat görünüyorlardı ve bunun bir randevu olduğu açıktı” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞININ ESKİ EŞİ

Bu ilişki ilk bakışta normal görünse de bambaşka bir ayrıntı var. Selana Gomez, Zayn’ın iki yaşındaki kızı Khai'nin annesi olan eski model Gigi Hadid ile aynı zamanda arkadaş. Bu ilişki sonrası Gigi Hadid’in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.

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