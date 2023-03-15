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  • Selena Gomez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlüler kayıtsız kalmadı 

Selena Gomez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlüler kayıtsız kalmadı 

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Selena Gomez, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Doğal hali ile dikkat çeken Selena Gomez'e, Miley Cyrus kayıtsız kalmadı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 17:17
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Ünlüler kayıtsız kalmadı. Selena Gomez makyajsız fotoğrafını paylaştı

Selena Gomez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlüler kayıtsız kalmadı 
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Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Daima makyajlı hali ile görüntülenen Selena Gomez, makyajsız ve doğal hali ile dikkat çekti.

Gomez'in paylaşımına, Miley Cyrus'ten de kalp emojili paylaşım geldi.

Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı da öne sürülmüştü.

Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere şu sözler ile seslenmişti: "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim"
 

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