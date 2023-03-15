Selena Gomez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ünlüler kayıtsız kalmadı 

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Daima makyajlı hali ile görüntülenen Selena Gomez, makyajsız ve doğal hali ile dikkat çekti.

Gomez'in paylaşımına, Miley Cyrus'ten de kalp emojili paylaşım geldi.

Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı da öne sürülmüştü.

Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere şu sözler ile seslenmişti: "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim"

