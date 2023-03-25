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Selena Gomez eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'a destek verdi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, eşinin eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranları tarafından sosyal medyada kötü yorum yağmuruna tutuldu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Gomez, Hailey Bieber'ı savundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 11:03
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Selena Gomez'den eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber açıklaması

Selena Gomez eski sevgilisinin eşi Hailey Bieber'a destek verdi
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile Selena Gomez'in ilişkileri 5 yıl önce bitse de isimleri hala birlikte anılmaya devam ediyor.

LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Son olarak Hailey Bieber, arkadaşları Kendall ve Kylie Jenner ile birlikte Selena Gomez'e siber zorbalık yaptığı iddialarının ardından sosyal medyada lince uğramış ve Instagram'da 2 milyona yakın takipçi kaybetmişti.

Bieber'a kötü yorumlar gelmeye devam ederken Selena Gomez, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"KİMSE ZORBALIĞA MARUZ KALMAMALI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Hailey Bieber bana ulaştı. Ölüm tehditleri ve nefret yorumları aldığını bildirdi. Benim savunduğum şey bu değil. Hiç kimse nefret veya zorbalığı maruz kalmamalı. Her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm olanların bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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